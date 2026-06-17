Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarını kabul etti
Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarını kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana ve Gölbaşı Belediye Başkanlarını kabul etti. Görüşmelerde, ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:18
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 13:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kurum, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Kurum, “Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nı Bakanlığımızda kabul ettik." dedi.
İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Kurum paylaşımında; "Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine de yer verdi.
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Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarını kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana ve Gölbaşı Belediye Başkanlarını kabul etti. Görüşmelerde, ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
Bakan Kurum, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Kurum, “Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nı Bakanlığımızda kabul ettik." dedi.
İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Kurum paylaşımında; "Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine de yer verdi.
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