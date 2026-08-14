Bakan Gürlek ve MİT’in adını kullanan şüphelilere operasyon!
Bakan Gürlek ve MİT’in adını kullanan şüphelilere operasyon!
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi veren 3 şüpheli, cinayet suçundan yargılanan bir kişinin dosyasını kapatma vaadiyle 100 bin dolar ve 100 bin lira almakla suçlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 10:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında S.S., G.H.S. ve A.D. isimli 3 şüphelinin, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla üst düzey kamu görevlileriyle bağlantıları bulunduğunu ileri sürdüğü belirlendi.
Cinayet dosyasını kapatma vaadi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Halil İbrahim Çubuk'un cinayet suçundan yargılanan oğlunun dava dosyasından çıkarılmasını sağlayabileceklerini söyledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin bu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldığı belirlendi.
4 adrese eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller üzerine soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında genişletildi.
Jandarma ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerini başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanıp kullanmadıklarını araştırıyor.
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Bakan Gürlek ve MİT’in adını kullanan şüphelilere operasyon!
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi veren 3 şüpheli, cinayet suçundan yargılanan bir kişinin dosyasını kapatma vaadiyle 100 bin dolar ve 100 bin lira almakla suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında S.S., G.H.S. ve A.D. isimli 3 şüphelinin, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla üst düzey kamu görevlileriyle bağlantıları bulunduğunu ileri sürdüğü belirlendi.
Cinayet dosyasını kapatma vaadi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Halil İbrahim Çubuk'un cinayet suçundan yargılanan oğlunun dava dosyasından çıkarılmasını sağlayabileceklerini söyledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin bu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldığı belirlendi.
4 adrese eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller üzerine soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında genişletildi.
Jandarma ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerini başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanıp kullanmadıklarını araştırıyor.
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