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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.

Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 14:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 14:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

Bakanlıkta yapılan görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.


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