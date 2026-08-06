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Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 10:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek.

Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

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