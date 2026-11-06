Bakan Fidan'dan Mekke İttifakı çağrısı! Bölge ülkelerine seslendi
Bakan Fidan'dan Mekke İttifakı çağrısı! Bölge ülkelerine seslendi
Bakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın bölgesel barış ve güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye'nin stratejik dış politika önceliklerinin merkezinde yer aldığını belirten Fidan, ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerine ittifaka katılma çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 10:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel gündemin kritik başlıklarını ele alan AA Brifing'in kasım sayısı için "Dış politikamızda bölgesel sahiplenmenin rolü: Mekke Savunma İttifakı" başlıklı yazı kaleme aldı.
Küresel yönetişim sisteminin sancılı dönemden geçtiğine ve Orta Doğu coğrafyasının küresel sınamaların merkezinde yer aldığına dikkati çeken Fidan, "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" vizyonunu paylaşan Pakistan ve Suudi Arabistan ile müşterek güvenliği güçlendirmek için "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nı imzaladıklarını belirtti.
Fidan, caydırıcılığın güçlendirilmesi yoluyla bölgede istikrarın sağlanması hedefine işaret ederek, ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerinin, kapsayıcı bir anlayışla kurulan ittifaka katılabileceğini vurguladı.
"Mekke Savunma İttifakı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi, kalkınma ve refahın desteklenmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zemininin genişletilmesi ve küresel sistemin dönüşümüne katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilecek stratejik dış politika önceliklerimizin kesişim noktasında yer almaktadır." ifadesini kullanan Fidan, dış ilişkilerin kurumsal zemini, küresel yönetişim sistemi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.
AA BRİFİNG, KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELERİN ETRAFLICA ELE ALINDIĞI ANALİZLERİ OKUYUCUYLA BULUŞTURUYOR
Dış politika, güvenlik, ekonomi, teknoloji, çevre ve toplumsal dönüşümlere ilişkin dinamikleri uzman analizleri, özel araştırmalar, özgün yorumlar ve güçlü infografiklerle bir araya getiren AA Brifing, karmaşık küresel gelişmeleri anlaşılır, bütüncül ve çok boyutlu bir perspektifle okuyucuya sunuyor.
Karar alıcılar, akademisyenler, araştırmacılar ve medya profesyonellerinin yanı sıra dünyadaki dönüşümü yakından takip etmek isteyen okurlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı hedefleyen dergi, her sayısıyla gelişmelerin arka planını, etkilerini ve geleceğe ilişkin olası senaryoları değerlendiriyor.
İran'dan Afrika Boynuzu'na uzanan coğrafyada eş zamanlı işleyen iki eğilimin ele alındığı AA Brifing'in kasım sayısında, Yemen ve Babulmendeb üzerinden ABD-İran Savaşı'nın ikinci deniz cephesi, Avrupa'da artan Rusya korkusu ve Karadeniz'deki güvenlik ortamının yanı sıra Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) etrafındaki gelişmeler detaylı analizlerle okuyucuya sunuluyor.
Bakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin analizinin de yer aldığı AA Brifing'in bu ayki sayısına "aakitap.com.tr"nin yanı sıra Türkiye genelindeki seçkin kitabevleri ve satış noktalarından ulaşılabiliyor.
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Bakan Fidan'dan Mekke İttifakı çağrısı! Bölge ülkelerine seslendi
Bakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın bölgesel barış ve güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye'nin stratejik dış politika önceliklerinin merkezinde yer aldığını belirten Fidan, ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerine ittifaka katılma çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel gündemin kritik başlıklarını ele alan AA Brifing'in kasım sayısı için "Dış politikamızda bölgesel sahiplenmenin rolü: Mekke Savunma İttifakı" başlıklı yazı kaleme aldı.
Küresel yönetişim sisteminin sancılı dönemden geçtiğine ve Orta Doğu coğrafyasının küresel sınamaların merkezinde yer aldığına dikkati çeken Fidan, "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" vizyonunu paylaşan Pakistan ve Suudi Arabistan ile müşterek güvenliği güçlendirmek için "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nı imzaladıklarını belirtti.
Fidan, caydırıcılığın güçlendirilmesi yoluyla bölgede istikrarın sağlanması hedefine işaret ederek, ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerinin, kapsayıcı bir anlayışla kurulan ittifaka katılabileceğini vurguladı.
"Mekke Savunma İttifakı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi, kalkınma ve refahın desteklenmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zemininin genişletilmesi ve küresel sistemin dönüşümüne katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilecek stratejik dış politika önceliklerimizin kesişim noktasında yer almaktadır." ifadesini kullanan Fidan, dış ilişkilerin kurumsal zemini, küresel yönetişim sistemi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.
AA BRİFİNG, KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELERİN ETRAFLICA ELE ALINDIĞI ANALİZLERİ OKUYUCUYLA BULUŞTURUYOR
Dış politika, güvenlik, ekonomi, teknoloji, çevre ve toplumsal dönüşümlere ilişkin dinamikleri uzman analizleri, özel araştırmalar, özgün yorumlar ve güçlü infografiklerle bir araya getiren AA Brifing, karmaşık küresel gelişmeleri anlaşılır, bütüncül ve çok boyutlu bir perspektifle okuyucuya sunuyor.
Karar alıcılar, akademisyenler, araştırmacılar ve medya profesyonellerinin yanı sıra dünyadaki dönüşümü yakından takip etmek isteyen okurlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı hedefleyen dergi, her sayısıyla gelişmelerin arka planını, etkilerini ve geleceğe ilişkin olası senaryoları değerlendiriyor.
İran'dan Afrika Boynuzu'na uzanan coğrafyada eş zamanlı işleyen iki eğilimin ele alındığı AA Brifing'in kasım sayısında, Yemen ve Babulmendeb üzerinden ABD-İran Savaşı'nın ikinci deniz cephesi, Avrupa'da artan Rusya korkusu ve Karadeniz'deki güvenlik ortamının yanı sıra Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) etrafındaki gelişmeler detaylı analizlerle okuyucuya sunuluyor.
Bakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin analizinin de yer aldığı AA Brifing'in bu ayki sayısına "aakitap.com.tr"nin yanı sıra Türkiye genelindeki seçkin kitabevleri ve satış noktalarından ulaşılabiliyor.
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