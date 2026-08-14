Bahçeli AK Parti’nin 25. yılı için çelenk gönderdi
Bahçeli AK Parti’nin 25. yılı için çelenk gönderdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik çelengi gönderdi. Başkent Millet Bahçesi’ndeki program alanına getirilen çelenkte, partinin kuruluş yıl dönümünü simgeleyen “25” yazısı yer aldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar da takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 19:20
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 19:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlik öncesinde alana getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümüne gönderme yapan “25” yazısına yer verildi.
Söz konusu bölümde beyaz ve turuncu karanfiller kullanılırken çelenkte Türk bayrağı motifi de yer aldı. Bahçeli, gönderdiği çelenkle AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bahçeli çelenk geleneğini sürdürdü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti’nin daha önce düzenlenen özel programlarına da çelenk göndermişti. Bahçeli, partinin 25. kuruluş yıl dönümü programında da aynı uygulamayı sürdürdü.
AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı çerçevesindeki siyasi iş birliği devam ederken Bahçeli’nin gönderdiği çelenk program alanında yerini aldı.
Erdoğan programda konuşacak
AK Parti, 14 Ağustos 2001’de kuruluşunun ardından 25. yılını 14 Ağustos 2026’da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen kuruluş yıl dönümü programında partinin 25 yıllık siyasi sürecine ilişkin bölümlerin yer alması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da program kapsamında katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor. Erdoğan’ın konuşmasında vereceği mesajlar, etkinliğin öne çıkan gündem başlıkları arasında bulunuyor.
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Bahçeli AK Parti’nin 25. yılı için çelenk gönderdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik çelengi gönderdi. Başkent Millet Bahçesi’ndeki program alanına getirilen çelenkte, partinin kuruluş yıl dönümünü simgeleyen “25” yazısı yer aldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar da takip edilecek.
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlik öncesinde alana getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümüne gönderme yapan “25” yazısına yer verildi.
Söz konusu bölümde beyaz ve turuncu karanfiller kullanılırken çelenkte Türk bayrağı motifi de yer aldı. Bahçeli, gönderdiği çelenkle AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bahçeli çelenk geleneğini sürdürdü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti’nin daha önce düzenlenen özel programlarına da çelenk göndermişti. Bahçeli, partinin 25. kuruluş yıl dönümü programında da aynı uygulamayı sürdürdü.
AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı çerçevesindeki siyasi iş birliği devam ederken Bahçeli’nin gönderdiği çelenk program alanında yerini aldı.
Erdoğan programda konuşacak
AK Parti, 14 Ağustos 2001’de kuruluşunun ardından 25. yılını 14 Ağustos 2026’da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen kuruluş yıl dönümü programında partinin 25 yıllık siyasi sürecine ilişkin bölümlerin yer alması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da program kapsamında katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor. Erdoğan’ın konuşmasında vereceği mesajlar, etkinliğin öne çıkan gündem başlıkları arasında bulunuyor.
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