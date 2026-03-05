Atlas Çağlayan’ın ailesi tehdit edilmişti: 12 yıla kadar hapsi istendi
Atlas Çağlayan cinayeti sonrası ailesine gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında farklı suçlardan hapis cezası talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 21:10
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 21:15
İstanbul Güngören’de 14 Ocak 2026’da çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine gönderildiği iddia edilen tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Muhammet Y. K. hakkında farklı suçlardan 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep eden iddianame hazırladı. Dosya değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Olay, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavga sonrası gündeme geldi. “Yan bakma” nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından E.Ç. tutuklandı.
Aileye gönderilen mesajlar soruşturma konusu oldu
Cinayetin ardından Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği iddiası üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı. İddianamede 4 kişi mağdur, 2 kişi müşteki ve 1 kişi şüpheli olarak yer aldı.
Savcılık kayıtlarına göre 29 Ocak 2026 saat 19.52’de bir telefon numarasından WhatsApp üzerinden Gülhan Ünlü’ye tehdit içerikli mesajlar gönderildi. Mesajları gönderen kişinin kendisini “Muhammed Hüseyin Yıldırım” olarak tanıttığı belirtildi.
Ayrıca Ünlü’nün ev adresine birden fazla yemek siparişi verildiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarda bulunulduğu iddianamede yer aldı.
Telegram paylaşımları incelemeye alındı
Siber araştırma raporuna göre “Ermenistan icraat @turemeavcilari” isimli Telegram kanalında Atlas Çağlayan’ın ölümü ve ailesine ilişkin paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Paylaşımların “Global Arşiv” isimli kanaldan “Mahir Düz” adlı kullanıcı tarafından iletildiği belirlendi.
Yapılan incelemede “@Mustesarr” kullanıcı adlı kanal yöneticisinin Muhammet Y. K. olduğu kaydedildi. Şüphelinin savunmasında “turemeavcilari” adlı kanalda yönetici olduğunu ve “Global Arşiv” kanalı ile “Mahir Düz” hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi.
Şüpheli mesaj gönderdiğini kabul etti
İddianamede yer alan ifadesinde şüpheli, tek bir telefon hattı üzerinden söz konusu hesapları açtığını ve uygulamalara üye olduğunu söyledi. Gülhan Ünlü’ye kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtarak mesaj gönderdiğini kabul eden şüpheli, mesajları Atlas Çağlayan’ın annesinin röportaj verdiğini görmesi üzerine gönderdiğini belirtti.
Şüphelinin ayrıca Ünlü’nün ev adresine farklı restoranlardan yemek siparişi verdiğinin de tespit edildiği kaydedildi.
12 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede Muhammet Y. K. hakkında Gülhan Ünlü’ye yönelik “gece vakti yağmaya teşebbüs” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan’a yönelik “zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek” suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
