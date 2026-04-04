  • Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 11:48
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

