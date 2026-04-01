Ankara'da APP plaka yoğunluğu: Kuyruklar kapıya dayandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 1 Nisan'a kadar tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte Ankara'daki plaka basım atölyelerinde yoğunluk yaşandı. Standart dışı APP plaka kullanan araç sahiplerine bugünden itibaren 140 bin lira idari para cezası kesilecek ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:55
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da standart dışı APP plaka kullanan araç sahipleri, yasal yaptırımların devreye girmesiyle birlikte plaka basım merkezlerine koştu. TŞOF'a bağlı atölyelerde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, personel tam mesaiyle değişim taleplerini karşılamaya çalıştı.
BAKAN ÇİFTÇİ'NİN VERDİĞİ SÜRE DOLDU, KUYRUKLAR BAŞLADI
Başkentte, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna (TŞOF) bağlı plaka basım merkezlerinde, standartlara aykırı plakaların değişimi devam ediyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için APP plaka kullananlara 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.
Sürenin sona ermesiyle birlikte yasal yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren plaka basım atölyeleri önünde kuyruk oluşturdu.
İSKİTLER'DE TAM MESAİ: PLAKALAR MÜHÜRLENEREK TESLİM EDİLİYOR
İskitler'de bulunan bir plaka basım merkezinde ise değişim taleplerinin karşılanması için personel tam mesaiyle hizmet veriyor.
Standartlara uygun kalıpları kullanarak baskı işlemleri gerçekleştirilirken, hazırlanan plakalar mühürlenerek sahiplerine teslim ediliyor.
APP PLAKA KULLANANLARA 140 BİN LİRA CEZA VE 30 GÜN MEN
Bugün itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
