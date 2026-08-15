SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • ''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi

''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ümraniye'deki bir adrese düzenlenen operasyonda, imha edilmek istenen çok sayıda parçalanmış evraka el konuldu.

Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 09:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste suç örgütüyle bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından alınan mahkeme kararıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Evraklar İncelemeye Alındı

Adreste yapılan detaylı aramalarda imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen çok sayıda belge ele geçirildi. Muhafaza altına alınan dokümanlar incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmanın ele geçirilen yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver