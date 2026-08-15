''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi
''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ümraniye'deki bir adrese düzenlenen operasyonda, imha edilmek istenen çok sayıda parçalanmış evraka el konuldu.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 09:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste suç örgütüyle bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından alınan mahkeme kararıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evraklar İncelemeye Alındı
Adreste yapılan detaylı aramalarda imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen çok sayıda belge ele geçirildi. Muhafaza altına alınan dokümanlar incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmanın ele geçirilen yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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''Alihan Kuriş Suç Örgütü''nde yeni perde! Parçalanmış evraklar ele geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ümraniye'deki bir adrese düzenlenen operasyonda, imha edilmek istenen çok sayıda parçalanmış evraka el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste suç örgütüyle bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından alınan mahkeme kararıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evraklar İncelemeye Alındı
Adreste yapılan detaylı aramalarda imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen çok sayıda belge ele geçirildi. Muhafaza altına alınan dokümanlar incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmanın ele geçirilen yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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