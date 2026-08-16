Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. 13 Ağustos 2026'da 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 33 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos 2026'da “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirilirken, soruşturmanın birden fazla suç isnadı üzerinden yürütüldüğü açıklandı.
Başsavcılık soruşturmadaki suçlamaları açıkladı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturmanın merkezinde yer alan Alihan Kuriş, gözaltı işlemlerinin ardından devam eden adli süreç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada 49 şüpheli bulunuyor
Başsavcılığın daha önce paylaştığı bilgilere göre hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 49 olarak açıklanmıştı. İlk operasyonlarda bu kişilerden 33'ü yakalanmıştı.
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Alihan Kuriş hakkında tutuklama kararı verildi
Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. 13 Ağustos 2026'da 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 33 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos 2026'da “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirilirken, soruşturmanın birden fazla suç isnadı üzerinden yürütüldüğü açıklandı.
Başsavcılık soruşturmadaki suçlamaları açıkladı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturmanın merkezinde yer alan Alihan Kuriş, gözaltı işlemlerinin ardından devam eden adli süreç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada 49 şüpheli bulunuyor
Başsavcılığın daha önce paylaştığı bilgilere göre hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 49 olarak açıklanmıştı. İlk operasyonlarda bu kişilerden 33'ü yakalanmıştı.
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