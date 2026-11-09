İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 kişinin can verdiği patlamanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın 2017 yılında Kocaeli’de bir işçinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlaması nedeniyle 21 Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, şirket yönetiminin geçmişteki mahkumiyet kararı gündeme geldi.
Sıvı çelik dökümü sırasında vincin koparak ark ocağına düşmesiyle meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturmalar sürerken; HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın, 2017 yılında Kocaeli'de yaşanan başka bir ölümlü patlama davasında suçlu bulunduğu ortaya çıktı.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 21 Mayıs 2026 tarihinde Başaran ve dört yetkiliyi asli kusurlu bularak 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile meslekten men edilmelerine karar verdiği öğrenildi.
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Aliağa'daki faciada patronla ilgili skandal detay
İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 kişinin can verdiği patlamanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın 2017 yılında Kocaeli’de bir işçinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlaması nedeniyle 21 Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, şirket yönetiminin geçmişteki mahkumiyet kararı gündeme geldi.
Sıvı çelik dökümü sırasında vincin koparak ark ocağına düşmesiyle meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturmalar sürerken; HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın, 2017 yılında Kocaeli'de yaşanan başka bir ölümlü patlama davasında suçlu bulunduğu ortaya çıktı.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 21 Mayıs 2026 tarihinde Başaran ve dört yetkiliyi asli kusurlu bularak 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile meslekten men edilmelerine karar verdiği öğrenildi.
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