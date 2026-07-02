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Alanya'da korkutan otel yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:38
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 07:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Alanya'da korkutan otel yangını

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.

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