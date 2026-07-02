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Alanya'da korkutan otel yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.
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