AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2 yıllık süreçte kritik aşamaya gelindiğini açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2 yıllık süreçte kritik aşamaya gelindiğini açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Meclis'e sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Teklifi ile iki yıllık çalışmalarda kritik bir aşamaya ulaşıldığını söyledi. Çelik, sürecin bundan sonraki adımlarına ilişkin çalışmaların da sürdürüleceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 18:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından konuşan Ömer Çelik, hazırlık sürecinde yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Çelik, "Bugün, yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi için kapsamlı hazırlık yapıldığını belirten Çelik, sürecin devlet kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.
Silahlı tehdidin gündemden çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Çelik, PKK/KCK terör örgütünün legal ve illegal tüm unsur ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.
Yeni döneme ilişkin mesajlar verdi
Terörün gündemden çıkmasının demokratik süreçler açısından yeni bir dönemin önünü açacağını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacak."
Çelik, sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından demokratik tartışma zemininin genişleyeceğini ve Türkiye'nin hedeflerine yönelik çalışmaların farklı bir zeminde sürdürülebileceğini ifade etti.
Ağustos ve eylül programı hazırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin her aşamasında talimat verdiğini belirten Çelik, siyasi istişarelerin sürdüğünü söyledi.
Ağustos ve eylül aylarına ilişkin saha çalışmalarının planlandığını aktaran Çelik, hukuki, siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutların kamuoyuna anlatılmaya devam edileceğini dile getirdi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2 yıllık süreçte kritik aşamaya gelindiğini açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Meclis'e sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Teklifi ile iki yıllık çalışmalarda kritik bir aşamaya ulaşıldığını söyledi. Çelik, sürecin bundan sonraki adımlarına ilişkin çalışmaların da sürdürüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından konuşan Ömer Çelik, hazırlık sürecinde yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Çelik, "Bugün, yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi için kapsamlı hazırlık yapıldığını belirten Çelik, sürecin devlet kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.
Silahlı tehdidin gündemden çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Çelik, PKK/KCK terör örgütünün legal ve illegal tüm unsur ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.
Yeni döneme ilişkin mesajlar verdi
Terörün gündemden çıkmasının demokratik süreçler açısından yeni bir dönemin önünü açacağını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacak."
Çelik, sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından demokratik tartışma zemininin genişleyeceğini ve Türkiye'nin hedeflerine yönelik çalışmaların farklı bir zeminde sürdürülebileceğini ifade etti.
Ağustos ve eylül programı hazırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin her aşamasında talimat verdiğini belirten Çelik, siyasi istişarelerin sürdüğünü söyledi.
Ağustos ve eylül aylarına ilişkin saha çalışmalarının planlandığını aktaran Çelik, hukuki, siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutların kamuoyuna anlatılmaya devam edileceğini dile getirdi.
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