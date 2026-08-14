AK Parti 25’inci kuruluş yılını Ankara’da kutluyor.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti’nin 25 yıllık bilançosunu açıkladı
AK Parti 25’inci kuruluş yılını Ankara’da kutluyor.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti’nin 25 yıllık bilançosunu açıkladı
AK Parti, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü 14 Ağustos 2026’da Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla gerçekleştirilen programda, partisinin 2001’den bugüne uzanan dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ekonomi, ihracat, milli gelir ve enerji alanındaki verileri paylaştı. Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik göstergeler ve gelecek döneme ilişkin mesajları programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 21:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, konuşmasına Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşları ve parti mensuplarını selamlayarak başladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de selamlarını ileten Erdoğan, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi faaliyetlerinin 25’inci yılına ulaştığını söyledi.
Partinin farklı kademelerinde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, “Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İhracat ve milli gelir verilerini paylaştı
Konuşmasında ekonomi politikalarına geniş yer ayıran Erdoğan, AK Parti’nin iktidar döneminde sağlık, eğitim, ulaştırma ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Erdoğan, yıllık ihracatın 36 milyar dolar seviyesinden Haziran 2026 itibarıyla 278 milyar dolara çıktığını söyledi. Milli gelirin ise 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel ekonomideki sıralamasına ilişkin de veri paylaştı. Türkiye’nin daha önce dünyanın 21’inci büyük ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 16’ncı, Avrupa’da ise 6’ncı sıraya yükseldiğini söyledi.
Gabar’da günlük 83 bin varil petrol üretimi
Enerji alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, Gabar’daki petrol üretimine ilişkin güncel rakamı da açıkladı. Bölgede günlük petrol üretiminin 83 bin varile ulaştığını belirtti.
Erdoğan ayrıca Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a değinerek aracın yollarda kullanılmaya başlanmasını sanayi ve teknoloji alanında atılan adımlar arasında gösterdi.
Gelecek 50 yıla ilişkin mesaj verdi
Erdoğan, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi döneminde darbe girişimleri dahil çeşitli süreçlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine de değinen Erdoğan, partisinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Başkent Millet Bahçesi’ndeki konuşmasında gelecek döneme ilişkin mesaj da veren Erdoğan, “Gelecek 50 yılı planladık” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın program kapsamında ekonomi ve gelecek döneme yönelik açıklamaları yakından takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AK Parti 25’inci kuruluş yılını Ankara’da kutluyor.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti’nin 25 yıllık bilançosunu açıkladı
AK Parti, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü 14 Ağustos 2026’da Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla gerçekleştirilen programda, partisinin 2001’den bugüne uzanan dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ekonomi, ihracat, milli gelir ve enerji alanındaki verileri paylaştı. Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik göstergeler ve gelecek döneme ilişkin mesajları programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Erdoğan, konuşmasına Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşları ve parti mensuplarını selamlayarak başladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de selamlarını ileten Erdoğan, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi faaliyetlerinin 25’inci yılına ulaştığını söyledi.
Partinin farklı kademelerinde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, “Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İhracat ve milli gelir verilerini paylaştı
Konuşmasında ekonomi politikalarına geniş yer ayıran Erdoğan, AK Parti’nin iktidar döneminde sağlık, eğitim, ulaştırma ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Erdoğan, yıllık ihracatın 36 milyar dolar seviyesinden Haziran 2026 itibarıyla 278 milyar dolara çıktığını söyledi. Milli gelirin ise 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel ekonomideki sıralamasına ilişkin de veri paylaştı. Türkiye’nin daha önce dünyanın 21’inci büyük ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 16’ncı, Avrupa’da ise 6’ncı sıraya yükseldiğini söyledi.
Gabar’da günlük 83 bin varil petrol üretimi
Enerji alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, Gabar’daki petrol üretimine ilişkin güncel rakamı da açıkladı. Bölgede günlük petrol üretiminin 83 bin varile ulaştığını belirtti.
Erdoğan ayrıca Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a değinerek aracın yollarda kullanılmaya başlanmasını sanayi ve teknoloji alanında atılan adımlar arasında gösterdi.
Gelecek 50 yıla ilişkin mesaj verdi
Erdoğan, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi döneminde darbe girişimleri dahil çeşitli süreçlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine de değinen Erdoğan, partisinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Başkent Millet Bahçesi’ndeki konuşmasında gelecek döneme ilişkin mesaj da veren Erdoğan, “Gelecek 50 yılı planladık” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın program kapsamında ekonomi ve gelecek döneme yönelik açıklamaları yakından takip ediliyor.
Çok Okunanlar