Afyon'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 09:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyon'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

