Adalet Bakanlığı duyurdu: 75 ilde 638 faili meçhulun dosyası yeniden inceleniyor!
Adalet Bakanlığı duyurdu: 75 ilde 638 faili meçhulun dosyası yeniden inceleniyor!
Adalet Bakanlığı, cezasızlıkla mücadele kapsamında 75 ilde 638 faili meçhul dosyayı yeniden açtı. Başta kadın ve çocuk cinayetleri olmak üzere 693 maktulün dosyasını mercek altına alan Bakanlık, kurulan yeni özel birimle hakikati gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları ve detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:54
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 09:55
hurhaber.com
Adalet Bakanlığı 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.
Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.
Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına…
Adalet Bakanlığı duyurdu: 75 ilde 638 faili meçhulun dosyası yeniden inceleniyor!
Adalet Bakanlığı, cezasızlıkla mücadele kapsamında 75 ilde 638 faili meçhul dosyayı yeniden açtı. Başta kadın ve çocuk cinayetleri olmak üzere 693 maktulün dosyasını mercek altına alan Bakanlık, kurulan yeni özel birimle hakikati gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları ve detaylar...
Adalet Bakanlığı 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.
Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.
— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 25, 2026
Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına…
