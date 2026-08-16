Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangını için adli süreçte yeni bilanço
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangını için adli süreçte yeni bilanço
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken 18 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. Soruşturmaların yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik devam edeceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:24
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 12:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bu şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
22 ilde 64 orman yangını soruşturuldu
Gürlek, 1 Haziran 2026’dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan toplam 64 orman yangını kapsamında 43 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
Soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Üç şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor
Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının yakın takibinde yürütüldüğünü belirtti. Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularını tüm yönleriyle araştırdığını kaydetti.
Ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına neden olan kişiler hakkında da adli süreç işletildiğini ifade eden Gürlek, suç şüphesi bulunan yangınlara ilişkin soruşturmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Gürlek’ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
Gürlek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Yeşil Vatanımıza Kastedenler Adalet Önünde Hesap Verecektir” ifadelerini kullandı.
Suç şüphesi bulunan orman yangınlarının sorumlularının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, “Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” dedi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 64 orman yangını için adli süreçte yeni bilanço
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken 18 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. Soruşturmaların yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik devam edeceği bildirildi.
Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bu şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
22 ilde 64 orman yangını soruşturuldu
Gürlek, 1 Haziran 2026’dan itibaren 22 ilde adli işlem yapılan toplam 64 orman yangını kapsamında 43 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
Soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Üç şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor
Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının yakın takibinde yürütüldüğünü belirtti. Cumhuriyet başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularını tüm yönleriyle araştırdığını kaydetti.
Ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına neden olan kişiler hakkında da adli süreç işletildiğini ifade eden Gürlek, suç şüphesi bulunan yangınlara ilişkin soruşturmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Gürlek’ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
Gürlek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Yeşil Vatanımıza Kastedenler Adalet Önünde Hesap Verecektir” ifadelerini kullandı.
Suç şüphesi bulunan orman yangınlarının sorumlularının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, “Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” dedi.
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