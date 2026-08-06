5 ildeki orman yangınlarında 92 bağımsız bölüm hasar gördü
5 ildeki orman yangınlarında 92 bağımsız bölüm hasar gördü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 14:32
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 14:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sıcaklığın ve rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
5 ilde hasar tespit çalışması yürütüldü
Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre Muğla’da 43, Antalya’da 20, Aydın’da 20, Balıkesir’de 6, Mersin’de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58’inin konut olduğu belirtildi.
Bakan Yardımcısı Bulut bölgede inceleme yaptı
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, orman yangınından etkilenen Antalya’nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Bayır, Çatak, Dereköy ve Sarıyer mahallelerinde incelemelerde bulundu. Koordinasyon toplantısında son durumu değerlendiren Bulut, ardından vatandaşların taleplerini dinledi. Bulut, ziyaret sırasında Bakan Kurum’u arayarak son durum hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, diğer afetlerde olduğu gibi burada da devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
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5 ildeki orman yangınlarında 92 bağımsız bölüm hasar gördü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti.
Sıcaklığın ve rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
5 ilde hasar tespit çalışması yürütüldü
Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre Muğla’da 43, Antalya’da 20, Aydın’da 20, Balıkesir’de 6, Mersin’de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58’inin konut olduğu belirtildi.
Bakan Yardımcısı Bulut bölgede inceleme yaptı
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, orman yangınından etkilenen Antalya’nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Bayır, Çatak, Dereköy ve Sarıyer mahallelerinde incelemelerde bulundu. Koordinasyon toplantısında son durumu değerlendiren Bulut, ardından vatandaşların taleplerini dinledi. Bulut, ziyaret sırasında Bakan Kurum’u arayarak son durum hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, diğer afetlerde olduğu gibi burada da devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
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