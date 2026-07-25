35 kentte alarm! Ankara ve İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, araç çukura düştü
35 kentte alarm! Ankara ve İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, araç çukura düştü
Günlerdir beklenen serin ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara'da ise sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, sel suları kurye motosikletlerini sürükledi, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçit ulaşıma kapandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 12:09
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 12:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok kuvvetli etkili oluyor.
35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI
MGM; Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu alarmla çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.
Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
GÜNGÖREN'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI: ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI
Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan alt geçidi su bastı. Araçlar suda mahsur kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
BAŞKENTTE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ: YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.
Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.
SEL SULARI MOTOSİKLETLERİ SÜRÜKLEDİ
Mamak Dereboyu mevkisinde sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.
ANKARA'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI: ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi sular altında kaldı.
Alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araç neredeyse tamamen suya gömüldü.
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35 kentte alarm! Ankara ve İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, araç çukura düştü
Günlerdir beklenen serin ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara'da ise sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, sel suları kurye motosikletlerini sürükledi, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçit ulaşıma kapandı.
Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok kuvvetli etkili oluyor.
35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI
MGM; Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu alarmla çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle:
Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük, Osmaniye
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.
Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
GÜNGÖREN'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI: ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI
Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan alt geçidi su bastı. Araçlar suda mahsur kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
BAŞKENTTE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ: YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.
Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.
SEL SULARI MOTOSİKLETLERİ SÜRÜKLEDİ
Mamak Dereboyu mevkisinde sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.
ANKARA'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI: ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi sular altında kaldı.
Alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araç neredeyse tamamen suya gömüldü.
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