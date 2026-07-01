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2 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Düzce ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Düzce ve Bursa'da belirlenen adreslere özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 13 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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