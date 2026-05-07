17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 08:15
Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün emniyet gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

