Beşiktaş Vapur İskelesi önünde çıkan bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin çalışması sırasında 4 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 19:34
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 19:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş’ta Vapur İskelesi önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi’nde yaşanan olayda, elinde bıçak bulunan bir kişi husumetlisine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede görev yapan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken havaya ateş açıldığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında silahtan seken kurşunların çevrede bulunan 3 kişi ile bıçaklı saldırgana isabet ettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken çevrede güvenlik şeridi oluşturuldu.
Olay yerinde inceleme sürüyor
Beşiktaş Vapur İskelesi çevresinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Olayla ilgili delil toplama çalışmaları sürerken bölgede kısa süreli yoğunluk oluştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Beşiktaş Vapur İskelesi’nde bıçaklı saldırı
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde çıkan bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin çalışması sırasında 4 kişi yaralandı.
Beşiktaş’ta Vapur İskelesi önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi’nde yaşanan olayda, elinde bıçak bulunan bir kişi husumetlisine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede görev yapan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken havaya ateş açıldığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında silahtan seken kurşunların çevrede bulunan 3 kişi ile bıçaklı saldırgana isabet ettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken çevrede güvenlik şeridi oluşturuldu.
Olay yerinde inceleme sürüyor
Beşiktaş Vapur İskelesi çevresinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Olayla ilgili delil toplama çalışmaları sürerken bölgede kısa süreli yoğunluk oluştu.
Çok Okunanlar