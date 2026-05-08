Halk TV’de yaşanan ayrılık tartışması büyüyor. Gazeteci Sorel Dağıstanlı, Seda Selek paylaşımı sonrası kurumdan ayrıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 19:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazeteci Sorel Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı Halk TV’den ayrıldığını duyurdu. Dağıstanlı, ayrılık kararının merkezinde gazeteci Seda Selek hakkında yaptığı paylaşımın bulunduğunu belirtti.
Dağıstanlı paylaşımında, Seda Selek’in Halk TV’den ayrılığı sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımının gerekçe gösterildiğini ifade etti. Açıklamasında, söz konusu paylaşım nedeniyle ekrandan alındığını kaydeden Dağıstanlı, “Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı” ifadelerini kullandı.
Ayrılık açıklaması sosyal medyada gündem oldu
Dağıstanlı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Medya sektöründeki çalışma koşulları, kurum içi iletişim ve editoryal yaklaşım farklılıkları üzerinden çok sayıda değerlendirme yapıldı.
Gazeteci Sorel Dağıstanlı açıklamasında ayrıca, Halk TV izleyicilerine ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kanal yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Halk TV’de ifade özgürlüğü polemiği derinleşti
Halk TV’de yaşanan ayrılık tartışması büyüyor. Gazeteci Sorel Dağıstanlı, Seda Selek paylaşımı sonrası kurumdan ayrıldığını açıkladı.
Gazeteci Sorel Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı Halk TV’den ayrıldığını duyurdu. Dağıstanlı, ayrılık kararının merkezinde gazeteci Seda Selek hakkında yaptığı paylaşımın bulunduğunu belirtti.
Dağıstanlı paylaşımında, Seda Selek’in Halk TV’den ayrılığı sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımının gerekçe gösterildiğini ifade etti. Açıklamasında, söz konusu paylaşım nedeniyle ekrandan alındığını kaydeden Dağıstanlı, “Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı” ifadelerini kullandı.
Ayrılık açıklaması sosyal medyada gündem oldu
Dağıstanlı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Medya sektöründeki çalışma koşulları, kurum içi iletişim ve editoryal yaklaşım farklılıkları üzerinden çok sayıda değerlendirme yapıldı.
Gazeteci Sorel Dağıstanlı açıklamasında ayrıca, Halk TV izleyicilerine ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kanal yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Çok Okunanlar