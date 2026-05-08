Gökhan Böcek’in ifadesinde Veli Ağbaba iddiası: Savcılık ifadesinde 1 milyon euro talebi öne çıktı
Gökhan Böcek’in ifadesinde Veli Ağbaba iddiası: Savcılık ifadesinde 1 milyon euro talebi öne çıktı
Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP’li Veli Ağbaba’ya yönelik 1 milyon euro ve seçim otobüsü talebi iddiaları yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Gökhan Böcek’in savcılığa sunduğu beyanlarda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik dikkat çeken iddialar yer aldı. tv100’ün ulaştığını duyurduğu ifadede Böcek, seçim sürecinde kendisinden otobüs alınmasının istendiğini ve ayrıca 1 milyon euro yardım talep edildiğini öne sürdü.
Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında karşılaştığını, daha sonra ise FaceTime ya da WhatsApp üzerinden görüştüklerini söyledi. Görüşmenin ardından yaklaşık 10 gün sonra Ankara’ya gittiğini belirten Böcek, CHP Genel Merkezi’nde ismini ve görevini bilmediği bir kişiye para teslim ettiğini iddia etti.
Para teslimatı iddiası ifadeye girdi
Savcılık ifadesine göre Böcek, para teslimatı sırasında söz konusu kişinin Veli Ağbaba’yı telefonla aradığını ve Ağbaba’nın paranın teslim edilmesini söylediğini öne sürdü. Böcek, teslim edilen kişinin kimliğini ve görevini bilmediğini ifade etti.
İfadesinde babasının daha önce kendisine “Genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol” dediğini aktaran Böcek, seçim döneminde kullanılmak üzere bir otobüs alınmasının istendiğini ileri sürdü. Daha sonra otobüsün alındığının kendisine söylendiğini belirten Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisinden ayrıca 1 milyon euro yardım talep ettiğini iddia etti.
Özgür Özel detayı da ifadede yer aldı
Böcek, paranın neden istendiğini sorduğunu ve kendisine “Özgür Özel’in talimatı olduğu, adaylık ücreti gibi düşünmesi gerektiğinin” söylendiğini ileri sürdü.
Öte yandan Böcek, Rıdvan Güzel’in ortaklıktan ayrıldığını bildiğini ancak ayrılık nedenini bilmediğini ifade etti. Bahsi geçen iddialarla ilgisinin olmadığını savunan Böcek, “Kendisinden böyle bir para almadım. İsnadı kabul etmiyorum” dedi.
CHP'li Veli Ağbaba konuya ilişkin x hesabından açıklama yaptı:
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gökhan Böcek’in ifadesinde Veli Ağbaba iddiası: Savcılık ifadesinde 1 milyon euro talebi öne çıktı
Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP’li Veli Ağbaba’ya yönelik 1 milyon euro ve seçim otobüsü talebi iddiaları yer aldı.
Etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Gökhan Böcek’in savcılığa sunduğu beyanlarda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik dikkat çeken iddialar yer aldı. tv100’ün ulaştığını duyurduğu ifadede Böcek, seçim sürecinde kendisinden otobüs alınmasının istendiğini ve ayrıca 1 milyon euro yardım talep edildiğini öne sürdü.
Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında karşılaştığını, daha sonra ise FaceTime ya da WhatsApp üzerinden görüştüklerini söyledi. Görüşmenin ardından yaklaşık 10 gün sonra Ankara’ya gittiğini belirten Böcek, CHP Genel Merkezi’nde ismini ve görevini bilmediği bir kişiye para teslim ettiğini iddia etti.
Para teslimatı iddiası ifadeye girdi
Savcılık ifadesine göre Böcek, para teslimatı sırasında söz konusu kişinin Veli Ağbaba’yı telefonla aradığını ve Ağbaba’nın paranın teslim edilmesini söylediğini öne sürdü. Böcek, teslim edilen kişinin kimliğini ve görevini bilmediğini ifade etti.
İfadesinde babasının daha önce kendisine “Genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol” dediğini aktaran Böcek, seçim döneminde kullanılmak üzere bir otobüs alınmasının istendiğini ileri sürdü. Daha sonra otobüsün alındığının kendisine söylendiğini belirten Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisinden ayrıca 1 milyon euro yardım talep ettiğini iddia etti.
Özgür Özel detayı da ifadede yer aldı
Böcek, paranın neden istendiğini sorduğunu ve kendisine “Özgür Özel’in talimatı olduğu, adaylık ücreti gibi düşünmesi gerektiğinin” söylendiğini ileri sürdü.
Öte yandan Böcek, Rıdvan Güzel’in ortaklıktan ayrıldığını bildiğini ancak ayrılık nedenini bilmediğini ifade etti. Bahsi geçen iddialarla ilgisinin olmadığını savunan Böcek, “Kendisinden böyle bir para almadım. İsnadı kabul etmiyorum” dedi.
CHP'li Veli Ağbaba konuya ilişkin x hesabından açıklama yaptı:
Çok Okunanlar