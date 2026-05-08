Yatırım araçlarında haftanın en çok kazandıranı ne oldu?
Yatırım araçları arasında bu hafta en yüksek getiri BIST 100 ve hisse senedi fonlarında görüldü. Altın ve dövizde de yükseliş sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 21:27
hurhaber.com
Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım araçları haftalık bazda yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,29 artışla 15.062,65 puandan tamamlarken, yatırımcıların odağında hisse senedi fonlarının performansı yer aldı. Haftalık fiyatlamalarda altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik de yakından izlendi.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.321,03 puanı, en yüksek ise 15.167,10 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,29 değer kazanarak haftayı 15.062,65 puandan kapattı. Piyasalarda işlem hacmi ve yatırım araçlarının performansı yeni haftanın yönüne ilişkin beklentiler açısından takip ediliyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürdü
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,19 artarak 6 bin 918 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı dönemde yükseliş kaydetti.
Geçen hafta sonunda 11 bin 229 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 3,19 artışla 11 bin 588 liraya yükseldi.
Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket izlendi
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,40 değer kazanarak 45,3650 liraya çıktı. Avro/TL ise yüzde 1,15 yükselişle 53,4640 lira seviyesinden haftayı tamamladı.
Fon getirilerinde hisse senedi fonları öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,27, emeklilik fonları ise yüzde 2,54 değer kazandı. Kategorilerine göre incelendiğinde yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 4,65 ile hisse senedi fonları sağladı.
