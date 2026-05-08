Mehmet Şimşek’ten sanayi üretimi ve küresel risk mesajı
Sanayi üretimi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,2 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel risklere karşı alınan tedbirleri açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 18:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlikler ile yüksek enerji fiyatlarının küresel ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek amacıyla sanayiye yönelik kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Küresel ekonomik görünümdeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde üretim verileri üzerindeki etkisi yakından izlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi, 2026 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde yıllık bazda ise eksik çalışma günlerinin etkisiyle yüzde 1,3 daralma kaydedildi.
Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin de ekonomik aktivite üzerinde etkili olduğunu belirten Şimşek, sanayinin desteklenmesine yönelik adımların sürdüğünü kaydetti.
Sanayi üretimindeki sınırlı artışın, küresel ekonomik koşullara rağmen gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, üretim kapasitesinin korunmasına yönelik politikaların önemine vurgu yapıldı.
