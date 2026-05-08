Fidan ile Arakçi arasında kritik telefon görüşmesi
Fidan ile Arakçi arasında kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 20:48
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 20:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı. Bölgesel diplomasi trafiğinde öne çıkan temasın ayrıntıları yakından takip ediliyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İran ve ABD arasında süren diplomatik süreç değerlendirildi. Tarafların mevcut müzakere başlıkları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
İran-ABD müzakereleri değerlendirildi
Telefon görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde ulaşılan aşama gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından ek açıklama yapılmadı.
İran ile ABD arasındaki temaslar uluslararası diplomasi gündemindeki önemini korurken, bölgedeki gelişmeler de yakından izleniyor.
Diplomasi trafiği sürüyor
Türkiye, bölgesel gelişmeler kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Ankara’nın farklı ülkelerle yürüttüğü görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fidan ile Arakçi arasında kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı. Bölgesel diplomasi trafiğinde öne çıkan temasın ayrıntıları yakından takip ediliyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İran ve ABD arasında süren diplomatik süreç değerlendirildi. Tarafların mevcut müzakere başlıkları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
İran-ABD müzakereleri değerlendirildi
Telefon görüşmesinde İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde ulaşılan aşama gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından ek açıklama yapılmadı.
İran ile ABD arasındaki temaslar uluslararası diplomasi gündemindeki önemini korurken, bölgedeki gelişmeler de yakından izleniyor.
Diplomasi trafiği sürüyor
Türkiye, bölgesel gelişmeler kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Ankara’nın farklı ülkelerle yürüttüğü görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar