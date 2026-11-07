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11 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör ataması yaptı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
11 üniversiteye rektör ataması

Türkiye'deki 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte üniversitelerin yeni rektörleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı. Yükseköğretim kurumlarını kapsayan atama kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Erciyes, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Kayseri, Kırıkkale, Konya Teknik, Malatya Turgut Özal, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerinin yeni rektörleri belirlendi.

11 Üniversitenin Yeni Rektörleri Açıklandı

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelerin rektörlük görevlerine atanan isimler şöyle:

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz

Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın

Atamalar Hangi Mevzuata Göre Yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 11 üniversitenin yeni rektörleri resmiyet kazandı.

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