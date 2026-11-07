Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör ataması yaptı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'deki 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte üniversitelerin yeni rektörleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı. Yükseköğretim kurumlarını kapsayan atama kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte Erciyes, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Kayseri, Kırıkkale, Konya Teknik, Malatya Turgut Özal, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerinin yeni rektörleri belirlendi.
11 Üniversitenin Yeni Rektörleri Açıklandı
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelerin rektörlük görevlerine atanan isimler şöyle:
Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak
Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz
Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın
Atamalar Hangi Mevzuata Göre Yapıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.
Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 11 üniversitenin yeni rektörleri resmiyet kazandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
11 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör ataması yaptı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'deki 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte üniversitelerin yeni rektörleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı. Yükseköğretim kurumlarını kapsayan atama kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte Erciyes, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Kayseri, Kırıkkale, Konya Teknik, Malatya Turgut Özal, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Şırnak ve Trabzon üniversitelerinin yeni rektörleri belirlendi.
11 Üniversitenin Yeni Rektörleri Açıklandı
Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelerin rektörlük görevlerine atanan isimler şöyle:
Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak
Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz
Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın
Atamalar Hangi Mevzuata Göre Yapıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.
Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 11 üniversitenin yeni rektörleri resmiyet kazandı.
Çok Okunanlar