VİOP'ta endeks kontratı güne 15.340,00 puandan başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 2,82 yükselişle 15.340,00 puandan başladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:59
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,09 artışla 14.920,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 2,83 yükselerek 15.348,00 puana çıktı.
Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 2,82 üzerinde 15.340,00 seviyesinden işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.200 ve 15.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
