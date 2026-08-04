Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren fark ödemelerinin tarihi netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 11:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilecek.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren fark ödemelerinin tarihi netleşti.
En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilecek.
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