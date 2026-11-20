Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik
Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik
BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 15:56
Kaynak:
AA
Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak
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Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik
BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi.
Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak
Kaynak: AA
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