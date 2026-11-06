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Karar Resmi Gazete'de! Bir bankanın faaliyet izni kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Karar Resmi Gazete'de! Bir bankanın faaliyet izni kaldırıldı

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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