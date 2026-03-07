Karadeniz doğal gazında kritik eşik! Türkiye bu yıl devreye alıyor
Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Karadeniz'de yürüttüğü çalışmalar hız kesmiyor. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi, 2.500 tonluk MEG modülünün başarıyla entegre edilmesiyle doğal gaz üretiminde kapasiteyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Karadeniz'in derinliklerinde bir 'deniz üstü fabrika' gibi çalışacak olan platform, günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayarak Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 11:31
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 44 metre uzunluğundaki MEG modülü, düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmaları önleyerek platforma gaz akışının sürekliliğini sağlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda şunları ifade etti:
"Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik.
Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız. Karadeniz'in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye'nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz."
FİLYOS'TA HAZIRLANIYOR
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki görevine bu yıl içinde başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam ederken kritik bir aşama başarıyla tamamladı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına gönderilecek özel sıvıyı içinde barındıran MEG modülü Osman Gazi'ye eklendi.
Yaklaşık 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki 2 bin 500 tonluk MEG modülü, Osman Gazi'nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden biri olacak. Bu modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar önlenecek ve doğal gaz akışı kesintisiz şekilde sağlanacak.
ÜRETİMİ İKİYE KATLAYACAK
Osman Gazi'nin üretime katılmasıyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküplük üretim, 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak.
Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.
Osman Gazi'nin bir benzeri olan ve 2028'de envantere dahil edilmesi planlanan ikinci yüzer üretim platformuyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.
