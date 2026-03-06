İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2019’dan bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 778 bin 521 genci tespit etti. Kurum, bu gençlerden 123 bin 545’inin işe yerleştirilmesine aracılık etti.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 11:59
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 12:00
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında binlerce gencin istihdama katılmasını sağladı.
Kurumun 2019’dan bu yana uyguladığı programlarla 778 bin 521 genç NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) olarak tespit edilirken, bu gençlerden 123 bin 545’i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.
“İŞ AVCILIĞI DANIŞMANLIK MODELİ” UYGULANIYOR
İŞKUR, birçok ülkenin mücadele ettiği küresel bir sorun olarak öne çıkan NEET gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla “İş Avcılığı Danışmanlık Modeli”ni 2019 yılında hayata geçirdi.
Model kapsamında, potansiyel NEET olarak değerlendirilen ve İŞKUR’a kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.
Bu süreçte iş ve meslek danışmanları, potansiyel NEET bireyler için uygun kurum hizmetlerini tarayarak, uygun destek bulunduğunda gençlerle doğrudan iletişime geçiyor.
2025’te 16 binden fazla genç işe yerleştirildi
Program kapsamında 2025 yılında 50 bin 14 genç potansiyel NEET olarak belirlendi.
İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan bu gençlerden:
16 bin 132’si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi
2 bin 101’i aktif iş gücü piyasası programlarına dahil edildi
Böylece bu gençlerin iş gücü piyasasına katılımı sağlandı.
2019’dan bu yana yüz binlerce gence destek
Modelin uygulanmaya başladığı Ağustos 2019’dan 2025 yılı sonuna kadar, NEET olarak tespit edilerek iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan genç sayısı 778 bin 521 oldu.
Bu süreçte:
123 bin 545 genç işe yerleştirildi
41 bin 633 genç aktif iş gücü piyasası programlarına dahil edildi
İŞKUR, NEET potansiyeli bulunan gençlerin istihdama katılımını artırmak amacıyla program ve desteklerini genişletmeyi hedefliyor.
İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2019’dan bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 778 bin 521 genci tespit etti. Kurum, bu gençlerden 123 bin 545’inin işe yerleştirilmesine aracılık etti.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında binlerce gencin istihdama katılmasını sağladı.
Kurumun 2019’dan bu yana uyguladığı programlarla 778 bin 521 genç NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) olarak tespit edilirken, bu gençlerden 123 bin 545’i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.
“İŞ AVCILIĞI DANIŞMANLIK MODELİ” UYGULANIYOR
İŞKUR, birçok ülkenin mücadele ettiği küresel bir sorun olarak öne çıkan NEET gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla “İş Avcılığı Danışmanlık Modeli”ni 2019 yılında hayata geçirdi.
Model kapsamında, potansiyel NEET olarak değerlendirilen ve İŞKUR’a kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.
Bu süreçte iş ve meslek danışmanları, potansiyel NEET bireyler için uygun kurum hizmetlerini tarayarak, uygun destek bulunduğunda gençlerle doğrudan iletişime geçiyor.
2025’te 16 binden fazla genç işe yerleştirildi
Program kapsamında 2025 yılında 50 bin 14 genç potansiyel NEET olarak belirlendi.
İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan bu gençlerden:
16 bin 132’si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi
2 bin 101’i aktif iş gücü piyasası programlarına dahil edildi
Böylece bu gençlerin iş gücü piyasasına katılımı sağlandı.
2019’dan bu yana yüz binlerce gence destek
Modelin uygulanmaya başladığı Ağustos 2019’dan 2025 yılı sonuna kadar, NEET olarak tespit edilerek iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan genç sayısı 778 bin 521 oldu.
Bu süreçte:
123 bin 545 genç işe yerleştirildi
41 bin 633 genç aktif iş gücü piyasası programlarına dahil edildi
İŞKUR, NEET potansiyeli bulunan gençlerin istihdama katılımını artırmak amacıyla program ve desteklerini genişletmeyi hedefliyor.
