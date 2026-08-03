Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:28
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 11:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanı Bolat, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.
(Temmuz itibarıyla) Yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde edilen en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi.
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İhracatta tüm zamanların temmuz rekoru
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Bolat, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.
(Temmuz itibarıyla) Yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde edilen en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi.
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