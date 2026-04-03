Haftalık getirilerde altın öne çıkarken borsa yükseldi
Haftalık getirilerde altın öne çıkarken BIST 100 yükseldi. Altın yüzde 5,71 artarken borsa, döviz ve fonlardaki son durum dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 22:55
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri,haftalık verilerine göre ortalama yüzde 1,88 değer kazanırken, altın fiyatları yüzde 5,71 artışla en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,46 yükselirken, yatırım ve emeklilik fonlarında da artış görüldü. Açıklanan veriler, yatırım tercihlerinde kıymetli madenlere yönelimin güçlendiğine işaret etti.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 12.622,55 ve en yüksek 13.078,32 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 12.936,35 puandan tamamladı.
Altın fiyatlarında haftalık artış hızlandı
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,71 artışla 6.705 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 5,67 artarak 45.174 liraya çıktı. Geçen hafta sonunda 10.625 lira olan çeyrek altın ise yüzde 5,71 değer kazanarak 11.231 liraya ulaştı.
Döviz kurlarında sınırlı yükseliş
Aynı haftada ABD doları yüzde 0,30 artışla 44,5920 liraya, avro ise yüzde 0,46 yükselişle 51,5430 liraya çıktı. Döviz kurlarındaki artışın sınırlı kaldığı görüldü.
Fon getirilerinde kıymetli madenler öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,08, emeklilik fonları ise yüzde 1,26 değer kazandı. Kategori bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 2,59 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.
Haftalık veriler, farklı yatırım araçları arasındaki getiri farklarının açıldığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde yatırım tercihlerinin nasıl şekilleneceği izlenmeye devam edecek.
