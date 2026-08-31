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Gözler bugün açıklanacak büyüme rakamlarında
Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen veriyi saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyümüştü. Böylece aralıksız büyüme serisi 23'üncü çeyreğe taşınmıştı.
Ayrıca ilk çeyrek büyüme oranı, OECD ülkeleri, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ortalamasını geride bırakmıştı.
Verinin açıklanmasıyla ekonominin büyüme performansını 24'üncü çeyreğe taşıyıp taşımadığı da netleşecek.
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