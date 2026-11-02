Google'ın yapay zekâ moduna Rekabet Kurulu'ndan soruşturma!

Google'ın yapay zekâ ön izlemeleri ve yapay zekâ modu Rekabet Kurulu'nun incelemesine takıldı. Haber sitelerinin trafik kaybı yaşayıp yaşamadığı ve içerik kullanımında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı araştırılırken, Google hakkında soruşturma açıldı ve geçici tedbir kararı alındı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:45
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Google'ın arama motoruna eklediği yapay zekâ özellikleri Rekabet Kurulu'nun radarına girdi. Yapay zekâ ön izlemeleri ve yapay zekâ modu nedeniyle haber yayıncılarının trafik kaybı yaşayıp yaşamadığı, içerik üreticileri arasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı mercek altına alındı. Kurul, Google hakkında soruşturma başlatırken geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.
Haber sitelerinin trafiği ve içerik hakları inceleniyor
Rekabet Kurumu, Google'ın arama hizmetinde sunduğu “Yapay zekâ ön izlemeleri” ve “Yapay zekâ modu” özelliklerini incelemeye aldı. Alphabet Inc, Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldı.
Ön araştırmada, yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıların bilgiye ulaşma alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği üzerinde duruldu. Özellikle kullanıcıların aradıkları bilgilere doğrudan Google üzerinden ulaşmasının, haber sitelerine ve diğer içerik üreticilerine yönelen internet trafiğini azaltıp azaltmadığı araştırıldı.
Yayıncılarla yapılan sözleşmeler de mercek altında
Soruşturmanın bir diğer ayağını Google ile haber yayıncıları arasında imzalanan içerik kullanım sözleşmeleri oluşturuyor. Bu sözleşmelerdeki şartların haksız olup olmadığı, yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ hizmetlerinde kaynak olarak kullanılmasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı inceleniyor.
Ayrıca haber içeriklerinin yapay zekâ ön izlemelerinde ve yapay zekâ modunda kullanılması için lisans anlaşmalarının hangi koşullarda yapıldığı da araştırılıyor. Kurul, bu uygulamaların haber yayıncıları, diğer içerik üreticileri ve yapay zekâ sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı etki oluşturup oluşturmadığını değerlendiriyor.
Google'a geçici tedbir kararı
Rekabet Kurulu, soruşturma kararının yanı sıra haber yayıncılarını ilgilendiren önemli bir adım daha attı. Ön araştırmada, Google'ın ayrımcı ve sömürücü olarak değerlendirilen davranışlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda Google'ın haber yayıncıları arasında ayrımcılık yaratmayacak koşullar oluşturması, içerik kullanımının ekonomik değerini gözetmesi ve yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin tercihlerini özgürce belirleyebilmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.
Alınan kararla yayıncıların, içeriklerinin yapay zekâ özelliklerinde kullanılmasına ilişkin tercihleri nedeniyle Google'ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenme durumlarının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.
Soruşturma kapsamında Google'ın uygulamalarının rekabet kurallarını ihlal edip etmediği incelenmeye devam edecek.
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Google'ın yapay zekâ moduna Rekabet Kurulu'ndan soruşturma!
Google'ın yapay zekâ ön izlemeleri ve yapay zekâ modu Rekabet Kurulu'nun incelemesine takıldı. Haber sitelerinin trafik kaybı yaşayıp yaşamadığı ve içerik kullanımında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı araştırılırken, Google hakkında soruşturma açıldı ve geçici tedbir kararı alındı.
Google'ın arama motoruna eklediği yapay zekâ özellikleri Rekabet Kurulu'nun radarına girdi. Yapay zekâ ön izlemeleri ve yapay zekâ modu nedeniyle haber yayıncılarının trafik kaybı yaşayıp yaşamadığı, içerik üreticileri arasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı mercek altına alındı. Kurul, Google hakkında soruşturma başlatırken geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.
Haber sitelerinin trafiği ve içerik hakları inceleniyor
Rekabet Kurumu, Google'ın arama hizmetinde sunduğu “Yapay zekâ ön izlemeleri” ve “Yapay zekâ modu” özelliklerini incelemeye aldı. Alphabet Inc, Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldı.
Ön araştırmada, yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıların bilgiye ulaşma alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği üzerinde duruldu. Özellikle kullanıcıların aradıkları bilgilere doğrudan Google üzerinden ulaşmasının, haber sitelerine ve diğer içerik üreticilerine yönelen internet trafiğini azaltıp azaltmadığı araştırıldı.
Yayıncılarla yapılan sözleşmeler de mercek altında
Soruşturmanın bir diğer ayağını Google ile haber yayıncıları arasında imzalanan içerik kullanım sözleşmeleri oluşturuyor. Bu sözleşmelerdeki şartların haksız olup olmadığı, yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ hizmetlerinde kaynak olarak kullanılmasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı inceleniyor.
Ayrıca haber içeriklerinin yapay zekâ ön izlemelerinde ve yapay zekâ modunda kullanılması için lisans anlaşmalarının hangi koşullarda yapıldığı da araştırılıyor. Kurul, bu uygulamaların haber yayıncıları, diğer içerik üreticileri ve yapay zekâ sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı etki oluşturup oluşturmadığını değerlendiriyor.
Google'a geçici tedbir kararı
Rekabet Kurulu, soruşturma kararının yanı sıra haber yayıncılarını ilgilendiren önemli bir adım daha attı. Ön araştırmada, Google'ın ayrımcı ve sömürücü olarak değerlendirilen davranışlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda Google'ın haber yayıncıları arasında ayrımcılık yaratmayacak koşullar oluşturması, içerik kullanımının ekonomik değerini gözetmesi ve yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin tercihlerini özgürce belirleyebilmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.
Alınan kararla yayıncıların, içeriklerinin yapay zekâ özelliklerinde kullanılmasına ilişkin tercihleri nedeniyle Google'ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenme durumlarının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.
Soruşturma kapsamında Google'ın uygulamalarının rekabet kurallarını ihlal edip etmediği incelenmeye devam edecek.
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