SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:22
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar bölgesinde "Gaziler" ve "Çardaklı" isimli iki yeni petrol sahasının keşfedildiğini ve bu sahalarda toplam 135 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini duyurdu.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ekim ayı itibarıyla üretimin başladığı bu yeni sahalarla birlikte Türkiye'nin enerji üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti. Güncel verilere göre Gabar'daki 184 kuyudan günlük 84 bin varil petrol elde edilirken, 2027 yılının ikinci yarısında kuyu sayısının 230'a çıkarılması ve günlük üretimin 100 bin varil sınırını aşması hedefleniyor. Bu üretim artışının ekonomiye yıllık 4,4 milyar dolarlık bir katkı sağlaması beklenirken, Karadeniz doğal gazının da yeni platformlarla 8 milyon haneye ulaştırılması planlanıyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver