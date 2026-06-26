En düşük emekli maaşında gözler Meclis düzenlemesine çevrildi
En düşük emekli maaşında gözler Meclis düzenlemesine çevrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına ilişkin temmuz dönemi zam süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli aylıklarının mevcut sistem doğrultusunda güncelleneceğini, en düşük emekli maaşı için ise yasal düzenleme gerektiğini belirterek konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarının enflasyon oranı doğrultusunda belirlendiğini ifade etti. En düşük emekli maaşının ise mevcut sistemde otomatik güncellenmediğini vurgulayan Yılmaz, bu alanda artış yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini belirtti.
Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur ve emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka rakamlara yansıtıyoruz. Otomatik yansımadığı tek alan en düşük emekli maaşı. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Savaşın ekonomik etkilerine dikkat çekti
Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların küresel ekonomi üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi. Enerji, lojistik, sigortacılık ve finansman maliyetlerinde artış yaşandığını belirten Yılmaz, bu gelişmelerin dünya genelinde enflasyon ve faiz politikalarını etkilediğini ifade etti.
Petrol fiyatlarında son dönemde kısmi bir normalleşme görüldüğünü aktaran Yılmaz, kalıcı bir istikrarın sağlanmasının küresel ekonomik görünüm açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Enflasyonla mücadele politikaları sürecek
Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü adımların da sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, konut, gıda, enerji, lojistik ve insan kaynağı alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
İlk altı aylık dönemde enflasyonun program hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, enflasyon verileri doğrultusunda maaş artışlarının mevcut yasal çerçevede uygulanacağını kaydetti.
Sosyal güvenlik sistemi değerlendirmesi
En düşük emekli maaşına yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yüksek prim ödeyen kişilerin daha yüksek emekli aylığı aldığını belirtti. Mevcut uygulamanın sosyal devlet anlayışı kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, ilerleyen dönemde sosyal güvenlik sistemi ile sosyal destek mekanizmalarının ayrıştırılmasının reform başlıkları arasında tartışılabileceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
En düşük emekli maaşında gözler Meclis düzenlemesine çevrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına ilişkin temmuz dönemi zam süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli aylıklarının mevcut sistem doğrultusunda güncelleneceğini, en düşük emekli maaşı için ise yasal düzenleme gerektiğini belirterek konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarının enflasyon oranı doğrultusunda belirlendiğini ifade etti. En düşük emekli maaşının ise mevcut sistemde otomatik güncellenmediğini vurgulayan Yılmaz, bu alanda artış yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini belirtti.
Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur ve emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka rakamlara yansıtıyoruz. Otomatik yansımadığı tek alan en düşük emekli maaşı. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Savaşın ekonomik etkilerine dikkat çekti
Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların küresel ekonomi üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi. Enerji, lojistik, sigortacılık ve finansman maliyetlerinde artış yaşandığını belirten Yılmaz, bu gelişmelerin dünya genelinde enflasyon ve faiz politikalarını etkilediğini ifade etti.
Petrol fiyatlarında son dönemde kısmi bir normalleşme görüldüğünü aktaran Yılmaz, kalıcı bir istikrarın sağlanmasının küresel ekonomik görünüm açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Enflasyonla mücadele politikaları sürecek
Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü adımların da sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, konut, gıda, enerji, lojistik ve insan kaynağı alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
İlk altı aylık dönemde enflasyonun program hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, enflasyon verileri doğrultusunda maaş artışlarının mevcut yasal çerçevede uygulanacağını kaydetti.
Sosyal güvenlik sistemi değerlendirmesi
En düşük emekli maaşına yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yüksek prim ödeyen kişilerin daha yüksek emekli aylığı aldığını belirtti. Mevcut uygulamanın sosyal devlet anlayışı kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, ilerleyen dönemde sosyal güvenlik sistemi ile sosyal destek mekanizmalarının ayrıştırılmasının reform başlıkları arasında tartışılabileceğini söyledi.
Çok Okunanlar