Emekliye aylık zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak
Emekliye aylık zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak
En düşük emekli aylığı tutarının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 10:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.
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Emekliye aylık zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak
En düşük emekli aylığı tutarının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.
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