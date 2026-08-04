SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Emekliye aylık zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak

En düşük emekli aylığı tutarının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak.

Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emekliye aylık zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver