Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Bir haftada ikinci kez Japon Denizi'ne füze fırlattı
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Bir haftada ikinci kez Japon Denizi'ne füze fırlattı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde ikinci kez Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin, doğusundaki Wonsan kenti yakınlarından Japon Denizi yönüne yerel saatle 06.00 sularında tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.
Türü henüz belirlenemeyen füzenin 700 kilometreden fazla yol katettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Kuzey Kore'nin aktivitelerinin yakından takip edildiği aktarıldı.
Güney Kore basınında, katettiği mesafeden ötürü füzenin kısa menzilli balistik füze olabileceği ifade edildi.
- GÜNEY KORE BAŞKANLIK OFİSİNDEN "KUZEY'İN FÜZE FIRLATMASINA SON VERMESİ ÇAĞRISI"
Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaları sonrası "acil güvenlik değerlendirme" toplantısı düzenlendiği belirtildi.
Toplantıda Güney Kore'nin verebileceği yanıtların yanı sıra bu durumun ulusal güvenliğe etkilerinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore'nin birkaç gün arayla füze fırlatmasından endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatması "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden provokasyonlar" olarak nitelendirilerek bu fırlatmalara son verilmesi çağrısı yapıldı.
Güney Kore, 6 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne "kısa menzilli balistik füze" fırlattığını duyurmuştu.
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Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Bir haftada ikinci kez Japon Denizi'ne füze fırlattı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir hafta içinde ikinci kez Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin, doğusundaki Wonsan kenti yakınlarından Japon Denizi yönüne yerel saatle 06.00 sularında tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.
Türü henüz belirlenemeyen füzenin 700 kilometreden fazla yol katettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Kuzey Kore'nin aktivitelerinin yakından takip edildiği aktarıldı.
Güney Kore basınında, katettiği mesafeden ötürü füzenin kısa menzilli balistik füze olabileceği ifade edildi.
- GÜNEY KORE BAŞKANLIK OFİSİNDEN "KUZEY'İN FÜZE FIRLATMASINA SON VERMESİ ÇAĞRISI"
Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaları sonrası "acil güvenlik değerlendirme" toplantısı düzenlendiği belirtildi.
Toplantıda Güney Kore'nin verebileceği yanıtların yanı sıra bu durumun ulusal güvenliğe etkilerinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore'nin birkaç gün arayla füze fırlatmasından endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze fırlatması "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden provokasyonlar" olarak nitelendirilerek bu fırlatmalara son verilmesi çağrısı yapıldı.
Güney Kore, 6 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne "kısa menzilli balistik füze" fırlattığını duyurmuştu.
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