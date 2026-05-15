Bitcoin’de yükseliş sonrası kurumsal çıkış hızlandı
Bitcoin ETF’lerinden 635,2 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Kurumsal yatırımcıların kâr satışları piyasadaki yön arayışını güçlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 18:45
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 18:50
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 13 Mayıs’ta toplam 635,2 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece ocak ayından bu yana en yüksek günlük para çıkışı kaydedilirken, Bitcoin’de son iki ayda görülen yaklaşık yüzde 37’lik yükselişin ardından kurumsal yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiği görüldü. Piyasa katılımcıları ise ETF kanallarındaki hareketliliğin kısa vadeli fiyatlamalar üzerindeki etkisini izlemeye başladı.
Piyasa verilerine göre söz konusu çıkış, ocak ayında görülen 818 milyon dolarlık günlük kaybın ardından son 5 ayın en büyük ikinci fon çıkışı olarak kayıtlara geçti. Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri de riskli varlıklara yönelik iştahı sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.
BlackRock fonu en yüksek çıkışı gördü
Fon bazında en büyük çıkış 284,7 milyon dolar ile BlackRock bünyesindeki iShares Bitcoin Trust fonunda gerçekleşti. ARK Invest ve 21Shares ortaklı fondan 177 milyon dolar çıkış olurken, Fidelity Investments fonundan ise 133,2 milyon dolar çekildi.
Analistler, Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinde güçlü dirençle karşılaşmasının kısa vadeli kâr realizasyonlarını hızlandırdığını belirtti. ETF pazarında son altı haftadır devam eden pozitif giriş serisinin de bu hareketle kesintiye uğradığı ifade edildi.
Piyasada gözler destek seviyelerine çevrildi
Haftalık bazda toplam ETF çıkışları 841,2 milyon dolara ulaştı. Piyasa takipçileri, Bitcoin’in kısa vadeli görünümünde 80 bin dolar seviyesinin yeniden kazanılıp kazanılamayacağını önemli bir teknik eşik olarak değerlendiriyor.
Kurumsal yatırımcıların bir bölümünün pozisyonlarını azaltmasına rağmen, uzun vadeli cüzdanlarda tutulan Bitcoin arzındaki daralmanın sürdüğü belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte ABD’den gelecek makroekonomik veriler ile ETF tarafındaki kurumsal talebin yeniden dengelenme süreci piyasaların odağında yer alacak.
