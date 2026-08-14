BIST 100 haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,85 değer kazanarak 14.172,26 puana yükseldi. Aynı dönemde gram altın yüzde 1,40, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,57 artarken, yatırımcıların yeni haftada endeks, döviz ve değerli metallerdeki fiyat hareketlerini izlemesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 20:53
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 20:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.562,45 puanı, en yüksek 14.249,99 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,85 artışla haftayı 14.172,26 puandan tamamladı.
BIST 100 haftayı yüzde 2,85 artışla kapattı
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,85 değer kazandı. BIST 100 endeksinde hafta içinde görülen en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark 687,54 puan olarak gerçekleşti.
Endeksin haftalık kapanışı 14.172,26 puan olurken, haftanın en yüksek seviyesi 14.249,99 puan olarak kaydedildi.
Gram altın 6 bin 757 liraya yükseldi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,40 artarak 6 bin 757 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 liraya ulaştı.
Önceki hafta sonu 10 bin 103 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 1,22 artış göstererek 11 bin 69 liraya yükseldi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle tamamladı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 47,8810 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,57 artışla 55,4880 liradan haftayı tamamladı.
Böylece BIST 100, altın, dolar ve avro haftalık karşılaştırmada değer artışı kaydeden yatırım araçları arasında yer aldı.
Kıymetli maden fonları öne çıktı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 0,81, emeklilik fonları ise yüzde 1,28 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık artış yüzde 3,41 ile “Kıymetli Maden Fonları”nda gerçekleşti.
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BIST 100 haftayı yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,85 değer kazanarak 14.172,26 puana yükseldi. Aynı dönemde gram altın yüzde 1,40, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,57 artarken, yatırımcıların yeni haftada endeks, döviz ve değerli metallerdeki fiyat hareketlerini izlemesi bekleniyor.
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.562,45 puanı, en yüksek 14.249,99 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,85 artışla haftayı 14.172,26 puandan tamamladı.
BIST 100 haftayı yüzde 2,85 artışla kapattı
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,85 değer kazandı. BIST 100 endeksinde hafta içinde görülen en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark 687,54 puan olarak gerçekleşti.
Endeksin haftalık kapanışı 14.172,26 puan olurken, haftanın en yüksek seviyesi 14.249,99 puan olarak kaydedildi.
Gram altın 6 bin 757 liraya yükseldi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,40 artarak 6 bin 757 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 liraya ulaştı.
Önceki hafta sonu 10 bin 103 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 1,22 artış göstererek 11 bin 69 liraya yükseldi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle tamamladı
Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 47,8810 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,57 artışla 55,4880 liradan haftayı tamamladı.
Böylece BIST 100, altın, dolar ve avro haftalık karşılaştırmada değer artışı kaydeden yatırım araçları arasında yer aldı.
Kıymetli maden fonları öne çıktı
Yatırım fonları hafta genelinde yüzde 0,81, emeklilik fonları ise yüzde 1,28 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık artış yüzde 3,41 ile “Kıymetli Maden Fonları”nda gerçekleşti.
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