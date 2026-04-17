BİST 100 haftayı rekor seviyede kapattı

BİST 100 haftayı rekor seviyede kapattı; endeks 14.601,12 puanı görerek zirvesini yenilerken, 14.587,93 seviyesinde günlük ve haftalık kapanış rekoru kaydedildi.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 18:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 14.601,12 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, günü 14.587,93 puandan tamamlayarak hem günlük hem haftalık bazda rekor kapanış gerçekleştirdi. Söz konusu kapanış, endekste yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne işaret eden veri olarak kayda geçti.

Endekste gün içi hareketler

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BİST 100, kapanışa doğru gelen alımlarla zirve seviyesini test etti. Günlük en yüksek seviye ile kapanış arasındaki fark sınırlı kalırken, endeksin haftayı güçlü tamamladığı görüldü.

Haftalık performans dikkat çekti

BİST 100 endeksi haftalık bazda da yükseliş eğilimini sürdürdü. 14.587,93 puanla haftalık kapanışını gerçekleştiren endeks, aynı zamanda haftalık bazda da en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Bu gelişme, piyasalarda işlem hacmi ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine neden oldu.

Piyasalarda yeni seviyeler izleniyor

Endekste ulaşılan yeni zirve seviyeleri, önümüzdeki süreçte fiyatlamaların hangi bantta şekilleneceğine ilişkin beklentilerin odak noktasına yerleşti.

