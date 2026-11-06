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Bir ilimiz için petrol başvurusu! Süre uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsat süresinin 2 yıl uzatılması için başvuru yaptı.

Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bir ilimiz için petrol başvurusu! Süre uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Şırnak sınırları içerisinde sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsatı süresini 2 yıl daha uzatmak üzere 30 Ekim'de MAPEG'e müracaatta bulundu.

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