Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: Motorinde ÖTV sıfırlandı
Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: Motorinde ÖTV sıfırlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın etkisini sınırlamak amacıyla ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'nin sıfırlanacağını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 10:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin sıfırlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı.
Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.
"ENFLASYON BEKLENTİSİ VE FİYATLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ"
Şimşek, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye devam etti.
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Bakan Şimşek yıl sonunu işaret etti: Motorinde ÖTV sıfırlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın etkisini sınırlamak amacıyla ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'nin sıfırlanacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin sıfırlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz." dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı.
Şimşek "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.
"ENFLASYON BEKLENTİSİ VE FİYATLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ"
Şimşek, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye devam etti.
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