Bakan Işıkhan işsizlikte tek haneli görünümün korunduğunu açıkladı
Bakan Işıkhan işsizlikte tek haneli görünümün korunduğunu açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının üç yılı aşkın süredir tek haneli seviyelerde seyrini koruduğunu belirterek, kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını artırmaya yönelik uygulamaların sürdürüleceğini açıkladı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda istihdam politikaları ile iş gücü piyasasında yaşanan gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Açıklamada, ekonomi yönetiminin koordinasyon içinde yürüttüğü beceri ve istihdam politikalarına vurgu yapıldı. Önümüzdeki dönemde de istihdamı destekleyen uygulamaların gündemde yer alması bekleniyor.
İstihdam politikalarına vurgu
Işıkhan, ekonomi yönetimiyle koordinasyon içinde hayata geçirilen beceri ve istihdam politikalarının iş gücü piyasasına katkı sağladığını ifade etti. İşsizlik oranının üç yılı aşkın süredir tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirten Işıkhan, mevcut politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Kadınlar ve gençler öncelikli olacak
Bakan Işıkhan, işsizlikle mücadelede kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. Açıklamada, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların ekonomi yönetiminin koordinasyonu içinde sürdürüldüğü ifade edildi.
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Bakan Işıkhan işsizlikte tek haneli görünümün korunduğunu açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının üç yılı aşkın süredir tek haneli seviyelerde seyrini koruduğunu belirterek, kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını artırmaya yönelik uygulamaların sürdürüleceğini açıkladı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapıldı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda istihdam politikaları ile iş gücü piyasasında yaşanan gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Açıklamada, ekonomi yönetiminin koordinasyon içinde yürüttüğü beceri ve istihdam politikalarına vurgu yapıldı. Önümüzdeki dönemde de istihdamı destekleyen uygulamaların gündemde yer alması bekleniyor.
İstihdam politikalarına vurgu
Işıkhan, ekonomi yönetimiyle koordinasyon içinde hayata geçirilen beceri ve istihdam politikalarının iş gücü piyasasına katkı sağladığını ifade etti. İşsizlik oranının üç yılı aşkın süredir tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirten Işıkhan, mevcut politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Kadınlar ve gençler öncelikli olacak
Bakan Işıkhan, işsizlikle mücadelede kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti. Açıklamada, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların ekonomi yönetiminin koordinasyonu içinde sürdürüldüğü ifade edildi.
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