Ankara’da otobüslerde uygulanan ulaşım ücretleri artırıldı. Yeni tarifeyle tam bilet 35 TL’den 40 TL’ye, öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Tarife değişikliği, Ankara’da toplu ulaşımı kullanan yolcuların ödeyeceği yeni ücretleri gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni düzenlemeyle Ankara’da tam bilet ücreti 35 TL’den 40 TL’ye çıktı. Böylece tam bilet fiyatında 5 TL artış gerçekleşti.
Eski ve yeni fiyatlar karşılaştırıldığında tam bilet ücretindeki artış oranı yaklaşık yüzde 14,3 olarak hesaplanıyor.
Öğrenci bileti 20 TL’ye yükseldi
Öğrencilerin kullandığı biletin fiyatı da yeni tarifeyle değişti. Daha önce 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye yükseldi.
Öğrenci biletindeki artış 2,50 TL olurken, fiyat değişimi yaklaşık yüzde 14,3 seviyesinde gerçekleşti.
Öğretmen bileti 30 TL olarak belirlendi
Öğretmenler için uygulanan bilet ücreti ise 26 TL’den 30 TL’ye çıktı. Böylece öğretmen biletinde 4 TL, yaklaşık yüzde 15,4 oranında artış meydana geldi.
Yeni ücretlerin ardından Ankara’daki toplu ulaşım tarifesine ilişkin uygulama ayrıntıları ve olası yeni duyurular ulaşım kullanıcıları tarafından takip edilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ankara’da ulaşım ücretlerinde yeni dönem
Ankara’da otobüslerde uygulanan ulaşım ücretleri artırıldı. Yeni tarifeyle tam bilet 35 TL’den 40 TL’ye, öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Tarife değişikliği, Ankara’da toplu ulaşımı kullanan yolcuların ödeyeceği yeni ücretleri gündeme taşıdı.
Yeni düzenlemeyle Ankara’da tam bilet ücreti 35 TL’den 40 TL’ye çıktı. Böylece tam bilet fiyatında 5 TL artış gerçekleşti.
Eski ve yeni fiyatlar karşılaştırıldığında tam bilet ücretindeki artış oranı yaklaşık yüzde 14,3 olarak hesaplanıyor.
Öğrenci bileti 20 TL’ye yükseldi
Öğrencilerin kullandığı biletin fiyatı da yeni tarifeyle değişti. Daha önce 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye yükseldi.
Öğrenci biletindeki artış 2,50 TL olurken, fiyat değişimi yaklaşık yüzde 14,3 seviyesinde gerçekleşti.
Öğretmen bileti 30 TL olarak belirlendi
Öğretmenler için uygulanan bilet ücreti ise 26 TL’den 30 TL’ye çıktı. Böylece öğretmen biletinde 4 TL, yaklaşık yüzde 15,4 oranında artış meydana geldi.
Yeni ücretlerin ardından Ankara’daki toplu ulaşım tarifesine ilişkin uygulama ayrıntıları ve olası yeni duyurular ulaşım kullanıcıları tarafından takip edilecek.
Çok Okunanlar